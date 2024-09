Henry Cejudo alfineta Sean O'Malley e mira duelo entre ex-campeões do UFC

Antes da realização do Noche UFC, Henry Cejudo apostou em vitória de Merab Dvalishvili e abriu as portas para enfrentar Sean O'Malley caso o americano realmente fosse derrotado na Esfera, em Las Vegas (EUA). Com uma previsão certeira, 'Triple C', como é conhecido, aproveitou o momento para reforçar seu interesse em um eventual duelo de ex-campeões do Ultimate contra 'Sugar'.

Os dois, inclusive, possuem um longo histórico de rixa, com direito a frequentes trocas de farpas virtuais e até mesmo discussões acaloradas nos bastidores de eventos do UFC. Para atrair a atenção de O'Malley, Cejudo alfinetou o desafeto e, durante recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', afirmou que o triunfo de Sean contra Aljamain Sterling não passou de uma obra do acaso.

"O que posso dizer? Eu previ essas coisas (resultado da luta). Sean não está acostumado a fazer cinco rounds e não está acostumado com as pessoas (pulando) nas suas pernas. Eu senti que - ainda tenho que ir lá atrás e falar que aquela luta com o Aljamain Sterling, aquilo (vitória) foi um acaso também. Aljamain ainda estava na luta e as pessoas diziam que eu era um 'hater'. Já estive lá dentro com o Merab, fui bem melhor do que o Sean quando lutei com o Merab. Eu derrubei o Merab e ele deu sorte que estava com uma lesão na virilha. Ainda planejo uma revanche. De qualquer forma, Sean O'Malley levou uma surra durante cinco rounds e eu mal posso esperar para enfrentá-lo em seguida", destacou 'Triple C'.