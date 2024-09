Ex-campeão mundial descarta aposentadoria do boxe após derrota por nocaute

Um dos principais nomes do boxe na atualidade, Anthony Joshua não foi feliz em sua recente luta. No último sábado (21), na Inglaterra, o atleta enfrentou Daniel Dubois, sofreu nas mãos do mesmo e acabou nocauteado no quinto round. Ciente dos questionamentos de parte dos fãs e profissionais a respeito do seu futuro na nobre arte, 'AJ', de 34 anos, se pronunciou.

Na coletiva de imprensa pós-luta, Joshua mostrou fairplay ao reconhecer a superioridade do rival e descartou qualquer chance de se aposentar do boxe após o duro revés. No ringue, o britânico foi dominado pelo compatriota, sofreu knockdowns e sucumbiu ao poder do mesmo quando vivia bom momento.

Mas, antes de enfrentar Dubois, o ex-campeão mundial do esporte havia vencido quatro duelos seguidos e impressionado no último, contra Francis Ngannou. Portanto, o veterano se mostra positivo no atual cenário e confiante de que dará a volta por cima na carreira, tranquilizando seus fãs.