Colby Covington 'apaga' rapper Lil Pump com mata-leão; veja

Sem lutar desde dezembro do ano passado, Colby Covington segue sem novo compromisso marcado no UFC. Enquanto isso, o 'bad boy' não perde a oportunidade de chamar a atenção. Desta vez, o ex-desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) do Ultimate ganhou as manchetes ao 'apagar' um famoso rapper norte-americano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Covington aparece aplicando um mata-leão em Gazzy Garcia, nome verdadeiro do jovem rapper 'Lil Pump', de 24 anos. O fato, inclusive, repercutiu negativamente dentro da comunidade das lutas.

Isso porque, além da diferença de nível de conhecimento técnico no mundo das artes marciais entre os dois, o lutador do UFC insistiu na finalização mesmo depois do artista aparentemente bater em desistência, levando o mesmo a perder a consciência. A atitude de Colby foi bastante criticada pelos fãs do esporte na internet.