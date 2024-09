Top 5 do peso-galo acusa Deiveson Figueiredo de recusar enfrentá-lo no UFC

Depois de deixar o peso-mosca (57 kg) do UFC, onde se sagrou campeão em duas oportunidades, e subir para os galos (61 kg), Deiveson Figueiredo parece ter conseguido atrair a atenção dos principais atletas da divisão. Citado pelo novo detentor do cinturão até 61 kg, Merab Dvalishvili, como um possível desafiante ao título, o 'Deus da Guerra' também virou alvo de um rival do top 5, o americano Cory Sandhagen.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Sandhagen acusou Deiveson de recusar enfrentá-lo no UFC. De acordo com o lutador americano - quarto colocado no ranking peso-galo, uma posição acima do brasileiro -, o ex-campeão dos moscas teria rejeitado uma oferta que colocaria os dois frente a frente dentro do octógono mais famoso do mundo em dezembro.

"Figgy (Deiveson) recusou a luta contra mim (anteriormente) em setembro, o que é meio decepcionante porque eu achei que Figgy era um pouco mais casca-grossa que isso. Eu estou meio magoado que Figgy não quer me enfrentar em dezembro, mas talvez ele só queira pegar as lutas fáceis - eu não sei qual é o plano daquele cara", disparou Sandhagen.