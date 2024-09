Brian Ortega revela danos sofridos contra Diego Lopes e promete mudanças após derrota

Brian Ortega sofreu no UFC 306. No evento realizado no último sábado (14), em Las Vegas (EUA), o americano não foi páreo para Diego Lopes, levando a pior por decisão unânime. Ainda assimilando o duro revés para o brasileiro, 'T-City' fez um balanço do que ocorreu e uma promessa em relação ao seu próximo compromisso.

Por meio dos 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram', Ortega revelou e expôs os danos sofridos na luta contra Diego. No octógono, o americano não lidou bem com a agressividade do oponente e quase foi nocauteado logo no início do combate. Sem se encontrar, 'T-City' perdeu todos os rounds do duelo.

Apesar do 'castigo', o americano comemorou o fato de ter saído da luta sem a necessidade de passar por cirurgias, um problema que o assombrou nos últimos anos. Agora, o atleta, disposto a apagar a má impressão deixada no octógono, admite que precisa realizar mudanças em sua preparação para voltar a ter um bom desempenho. Inclusive, Ortega indica que será um lutador diferente já em seu próximo duelo.