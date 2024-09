Torcedores lotam as ruas da Geórgia para assistir luta de Merab Dvalishvili no Noche UFC; veja

No último sábado (14), no Noche UFC, Merab Dvalishvili disputou a luta mais importante de sua carreira, contra o então campeão dos galos (61 kg) Sean O'Malley. Cientes da magnitude do compromisso, os torcedores do seu país se reuniram em peso para acompanhar o evento através de um telão. De acordo com a página 'Setanta Sports', mais de 10 mil pessoas lotaram uma praça em Tbilisi, capital da Geórgia, e fizeram festa com a vitória e a conquista do título mundial do atleta georgiano (veja abaixo ou clique aqui).

Com direito a um festival de bandeiras, perucas em alusão ao estilo do wrestler e bonecos de Merab em tamanho real, os fãs vibraram com cada tentativa de queda convertida do lutador diante de O'Malley. O público presente para apoiar Dvalishvili é ainda mais louvável se considerado o fuso horário do país. Afinal de contas, os torcedores lotaram a praça pública a partir das 7h da manhã, mostrando apoio incondicional a 'The Machine', como o atleta é conhecido.

Geórgia no mapa do MMA profissional

Apesar de não ser um país de tanta tradição no MMA profissional, a Geórgia se coloca de vez no centro do mapa da modalidade com a consagração de Merab. Afinal de contas, também em 2024, o georgiano Ilia Topuria conquistou o cinturão do UFC, na divisão dos pesos-penas (66 kg). Sendo assim, o modesto país de apenas 3 milhões de habitantes que faz fronteira com a Europa e a Ásia se junta ao Brasil e aos Estados Unidos como as nações que contam com mais de um campeão vigente dentro do Ultimate na atualidade.