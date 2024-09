Sheetara reacende rivalidade com Norma Dumont após Noche UFC: "Estou um nível acima"

Momentos opostos

Duas atletas que integram o pelotão de elite dos pesos-galos (61 kg), Norma e Mayra vivem momentos distintos na carreira. Enquanto Dumont segue embalada por cinco triunfos seguidos no Ultimate e de olho em uma vaga no top 5, Sheetara vem de duas derrotas seguidas e atualmente ocupa a sexta posição do ranking da categoria. Agora resta saber se no futuro a rivalidade criada entre as duas sairá do papel.