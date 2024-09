Novo campeão, Merab elege Deiveson como rival favorito ao posto de desafiante ao título

No último sábado (14), na luta principal do Noche UFC, Merab Dvalishvili desbancou Sean O'Malley e se sagrou o novo campeão dos pesos-galos (61 kg) da empresa. E, ao que tudo indica, o georgiano planeja se manter ocupado agora que ocupa o posto de soberano da categoria. Afinal de contas, momentos depois de frustrar 'Sugar' e ter o braço erguido, o wrestler já passou a projetar o futuro. De olho em sua eventual primeira defesa de título 'The Machine', como é conhecido, elegeu seu rival favorito ao posto de próximo desafiante ao cinturão: Deiveson Figueiredo.

Durante conversa com a imprensa no formato de 'scrum', que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Dvalishvili rasgou elogios ao brasileiro, ex-campeão peso-mosca (57 kg) da companhia. Além de Deiveson, outro concorrente favorito ao posto de desafiante ao cinturão é Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, que, inclusive, acompanhou o desempenho de Merab de perto, direto da Esfera, em Las Vegas (EUA).

"Acho que o Deiveson Figueiredo merece a próxima luta por ser um ex-campeão, ele é durão, nocauteia, tem um jogo de finalização. Vi ele na plateia hoje, é um grande campeão, acabou de vencer três caras. Acho que ele merece mais. É do Brasil, os brasileiros são conhecidos como lutadores durões. Eles começaram a lutar antes da gente começar nos EUA. Eles têm jiu-jitsu e tudo mais. Essas caras me animam mais, esse cara é mais perigoso, ele é maior do que eu. Parece uma anaconda finalizando as pessoas. E isso me anima, por isso quero lutar com ele. Sou apenas um lutador do UFC, quem o Dana White quiser, eu luto. Quem ele escolher, eu enfrento", destacou o novo campeão até 61 kg.