Jake Paul usa disfarce para entrar na Esfera e assistir o Noche UFC; veja

Pé frio?

Apesar da presença do amigo e parceiro de negócios na plateia do Noche UFC, Sean O'Malley acabou dominado e derrotado por Merab Dvalishvili, perdendo, assim, o cinturão peso-galo (61 kg) da organização, que agora está sob posse do georgiano. Por isso, Jake Paul já foi apontado - de forma irônica - como 'pé frio' e responsável pela derrota do americano.