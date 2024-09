Alex Poatan revela possível parceria de treino com Jon Jones

No último sábado (14), em Las Vegas (EUA), um encontro inusitado envolvendo dois grandes nomes do MMA roubou a atenção no UFC 306. Campeões da companhia, Alex Pereira e Jon Jones conversaram e posaram para fotos. E, de acordo com o brasileiro, uma possível parceria de treinos pode sair do papel.

Sendo assim, 'Poatan', ao mesmo tempo que surpreende uma parcela dos fãs, também a frustra. Tudo porque a comunidade do MMA projetava uma hipotética superluta entre os campeões do UFC no peso-pesado. No entanto, o brasileiro deixa claro que sua intenção é treinar com Jones e não enfrentá-lo. Inclusive, o atleta tem o costume de realizar treinos com profissionais renomados, como Kayla Harrison, Sean Strickland, entre outros. Vale pontuar que, anteriormente, o americano chegou a elogiar 'Poatan'.

"Estávamos sentados um do lado do outro, na primeira fila. A gente vem conversando já, falando de treino, de treinar junto e agora acho que vai rolar. Acho que da última luta para agora, dá para ver que ele está mais atlético, magro, está bem. Muitas pessoas falam de uma superluta, mas acho que tenho que aproveitar a experiência desse cara. Nem nos pesados estou, então não sei se isso é possível. Mas quero aproveitar, pelos menos estar treinando com ele", declarou o lutador em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Full Send MMA'.