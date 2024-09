Veterano se oferece para lutar no Contender Series em busca de nova chance no UFC

Em 2023, em Las Vegas (EUA), Kevin Lee fez sua última luta no UFC e, ao ser derrotado por Rinat Fakhretdinov, anunciou sua aposentadoria do MMA. Um ano depois, o americano decidiu voltar a competir, mas, até o momento, não assinou um contrato. Portanto, por estar livre no mercado, o atleta, buscando voltar a integrar a maior organização da modalidade, deu uma sugestão inusitada.

Ao participar do podcast 'Anik & Florian', Lee se ofereceu para lutar no Contender Series, programa que tem como objetivo revelar jovens talentos para o UFC. Curiosamente, o americano chegou a ser apontado por parte da comunidade do MMA como uma das grandes promessas da companhia. Mas, hoje, com 32 anos, o atleta é um veterano que vive má fase, tendo perdido três das últimas quatro lutas.

Com o cenário desfavorável, o próprio 'The Motown Phenom' informou que um dos integrantes da alta cúpula do UFC não se mostrou interessado em sua proposta. De todo modo, Lee se mostra confiante de que ainda pode fazer bonito no MMA e deixa claro que não vai desistir do sonho de voltar a integrar a organização.