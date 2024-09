Noche UFC: Merab frustra O'Malley e conquista cinturão dos pesos-galos

O estilo de luta de Merab Dvalishvili se prova implacável dia após dia. Não à toa, o georgiano despontava como favorito contra o campeão Sean O'Malley antes da realização do Noche UFC deste sábado (14). Com gás infinito e um verdadeiro festival de quedas, o wrestler comprovou o status e, na luta principal do show sediado na Esfera, frustrou 'Sugar' para vencer na decisão unânime dos juízes. Com uma alcunha propícia ao desempenho apresentado no octógono, 'The Machine' conquistou o cinturão dos pesos-galos (61 kg) do Ultimate.

Com o resultado, Dvalishvili chegou a incrível marca de 11 vitórias consecutivas na principal liga de MMA do mundo. E, de quebra, o georgiano vingou o seu amigo e parceiro de treinos Aljamain Sterling, que havia sido nocauteado justamente por O'Malley em agosto de 2023. No topo da categoria, Merab agora volta a sua atenção para os próximos possíveis desafiantes. Dois nomes surgem com força para ocupar o posto: o russo Umar Nurmagomedov e o brasileiro Deiveson Figueiredo.

"Eu amo vocês! Hoje eu não estava me sentindo diferente de nenhum outro dia. Não senti que estava lutando pelo cinturão do UFC porque é isso que faço todos os dias. É uma loucura, parece um sonho. Não queria pensar demais no cinturão antes da luta. Estava focado no passo a passo, foi assim que cheguei até aqui. Sabia que ele (O'Malley) era bom, mas fiz ele parecer normal. Todo respeito a ele, mas hoje eu sou o melhor do UFC. Nada me surpreendeu, eu poderia continuar mais 50 rounds assim", declarou Merab logo após derrotar Sean, ainda no octógono.