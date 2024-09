Derrotado, Gilbert Durinho admite erro em preparação para luta no UFC

No último sábado (7), Gilbert Burns não foi feliz no octógono. O brasileiro enfrentou Sean Brady na luta principal do UFC Vegas 97 e foi dominado, perdendo por decisão unânime. Chateado com o resultado e com sua performance, 'Durinho' fez uma retrospectiva do que poderia ter prejudicado seu desempenho e chegou a uma conclusão.

Em seu canal oficial no 'YouTube', o veterano abriu o jogo e admitiu que cometeu erros durante a semana da luta. De acordo com o brasileiro, o processo de corte de peso não foi feito com excelência e assumiu a culpa por isso. Vale pontuar que 'Durinho' teve o auxílio de três profissionais (coach Calavitta, seu nutricionista e o primo de Vicente Luque, responsável pelo corte de peso de Herbert Burns, seu irmão).

Contudo, o atleta não seguiu as orientações do trio e optou por misturar as informações. É bem verdade que o brasileiro bateu o peso para competir nos meio-médios (77 kg), porém frisou que o processo de reidratação foi sofrível e, assim, sua performance foi comprometida, já que não estava 100% fisicamente. Tanto que o Gilbert não conseguiu se impor perante o americano, se mostrando irreconhecível na luta.