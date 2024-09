Treinador se pronuncia sobre desistência de Quemuel Ottoni antes de lutar no Contender Series

"Muita gente me perguntando sobre o que aconteceu ontem. Não cabe a mim tentar definir o tamanho do monstro que habita a cabeça do Quemuel e fazer qualquer juízo de valor. Muitos aqui me criticando e me dizendo que eu deveria ter agido de tal forma ou de outra forma. Não me importo. Foi o dia inteiro de muita conversa e, com muito custo, consegui convencê-lo a ir até o ginásio", declarou o treinador.

Apoio no momento difícil

A divergência entre as partes foi tanta, que Murata revelou que discutiu de forma ferrenha com Quemuel por concluir que, mesmo sem ele estar 100% mentalmente, valeria a pena lutar no Contender Series. De todo modo, agora, o profissional se colocou ao lado do seu atleta, o apoiando em um momento delicado na carreira do mesmo. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que Ottoni não apresentou condição de competir e cancelou um confronto em cima da hora.

"Ele realmente colocou e retirou as luvas duas vezes. Na última, praticamente quase entramos em vias de fato. Claro que também estou frustrado. Foram meses de trabalho duro, muita dedicação e gastos financeiros. Mas entendo que a saúde mental do Quemuel deva vir em primeiro lugar. Por mais importante que fosse essa luta, isso é só um esporte. A vida e o bem estar dele é o mais importante", concluiu o profissional.

Registro de Ottoni no MMA

Quemuel Ottoni, de 31 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo 11 pela via rápida (oito por nocaute e três por finalização), e três derrotas. Seu principal triunfo foi sobre Alex 'Poatan'.