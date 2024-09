Justiça arquiva processo de estupro do ex-UFC Rick Monstro

A jovem, que não quis se identificar publicamente, acusava Richardson Moreira de ter mantido relação sexual com ela em fevereiro de 2016, quando ela tinha 15 anos. Em declaração à reportagem da Ag Fight à época, o ex-lutador do UFC confirmou que manteve uma relação consensual afetiva com a jovem, mas negou veementemente as acusações contra ele.

Currículo de Rick Monstro no MMA

No MMA profissional desde 2010, Rick Monstro acumulou oito vitórias - sete delas pela via rápida - e cinco derrotas no seu cartel. O último combate disputado pelo veterano, atualmente com 40 anos de idade, foi em outubro de 2020, quando foi superado por Jonathan Wilson, no 'Taura 11'. O lutador também teve uma rápida passagem pelo UFC, onde perdeu suas duas lutas antes de deixar a organização, após participar do reality show 'The Ultimate Fighter'.