De La Hoya ignora Canelo e revela que vai prestigiar UFC na Esfera; Dana responde

"Estamos a uma semana da luta de boxe que ninguém pediu e o UFC vai fazer um evento que todos estarão assistindo. Canelo luta contra Berlanga em outro festival do sono. Na verdade, estarei presente no evento do UFC na Esfera. Agora, eu amo o boxe mais do que qualquer coisa. Assistirei a lutas de boxe em qualquer lugar e a qualquer hora, mesmo que seja uma simples sessão de sparring ou dois vagabundos brigando na rua. Então, a ideia de que estou escolhendo ir ao UFC e apoiar Dana em vez de Canelo diz tudo o que você precisa saber. Dana, mal posso esperar para vê-lo no sábado. Será ótimo ficar cara a cara com você", declarou o ex-lutador.

Resposta de Dana

Já em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Grind City Media', Dana se pronunciou e não se mostrou surpreso com o posicionamento de De La Hoya. Visto o passado conturbado que possuem, o presidente do UFC nega que tenha reservado ingressos para o ex-campeão mundial de boxe comparecer ao evento. Vale pontuar que o cartola chegou a declarar que dificilmente ele e 'The Golden Boy' seriam amigos novamente.

De acordo com Dana, a posição do veterano se dá não por ser fã do UFC e sim por ele estar disposto a fazer de tudo para prejudicar 'Canelo' no boxe. Portanto, ciente de que as lendas da nobre arte se odeiam, o presidente do Ultimate deixa claro que está ao lado de Saúl, já que aprova sua conduta em âmbito pessoal e profissional.

"Eu não sei de onde ele está conseguindo os ingressos, mas não está recebendo de mim. Não sei se ele está vindo com o sheik Turki ou qual é o negócio dele, mas sim, eu vi. Ele está tentando cagar em Canelo. Eu disse isso um milhão de vezes, que respeito Canelo. Gosto de Canelo. O conheci e ele é um cara legal. Estamos falando sobre a história do México, a história do povo, suas tradições e o impacto que eles tiveram nos esportes de combate. Alguém me disse, 'Então vocês vão celebrar Canelo?'. Sim, vamos. Canelo é uma grande parte da noite", declarou o cartola.

Histórico do ex-lutador no boxe

Oscar De La Hoya, de 51 anos, é considerado por parte dos fãs e da imprensa especializada um dos melhores boxeadores de todos os tempos. Durante sua vitoriosa carreira, que se iniciou em 1992 e terminou em 2008, 'The Golden Boy' disputou 45 lutas, venceu 39, sendo 30 por nocaute, e perdeu seis vezes. Além dos inúmeros títulos em categorias diferentes na nobre arte, a estrela do ringue também conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, em 1992.