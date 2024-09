Dana White lista os lutadores mais importantes da história do UFC

Apesar de ser um esporte ainda recente, parte dos fãs e especialistas constantemente debatem quem são os melhores e mais importantes lutadores da história do MMA. E, no UFC, isso não é diferente. Ciente das constantes discussões sobre o tema, Dana White, mesmo focado em promover a edição de número 306 da companhia, que será realizada pela primeira vez na Esfera, em Las Vegas (EUA), neste sábado (14), opinou a respeito.

Em entrevista à 'ESPN' americana, o presidente do UFC não ficou em cima do muro e revelou os quatro maiores lutadores que competiram na organização. Sem titubear, Dana listou Conor McGregor, Georges St-Pierre, Jon Jones e Ronda Rousey. E a escolha do cartola se explica. 'Notorious' é ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) do UFC e o lutador mais midiático que surgiu no MMA. Inclusive, sua fama transcendeu a empresa e o esporte.

'GSP' é ex-campeão dos meio-médios (77 kg) e do peso-médio (84 kg) e é classificado por muitos como o melhor lutador da história do esporte. 'Bones' é ex-campeão dos meio-pesados (93 kg), atual dono do título do peso-pesado e, assim como o canadense, também é apontado como um dos GOATs da modalidade. Já 'Rowdy' é ex-campeã do peso-galo (61 kg) e, além de ser a lutadora mais popular, foi a responsável por convencer Dana a dar uma chance ao MMA feminino no UFC.