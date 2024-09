Natália Silva destaca importância da fé na sua volta ao UFC após morte da irmã

Uma das grandes promessas do MMA feminino mundial, Natália Silva entra em ação novamente neste sábado (7), pelo 'co-main event' do UFC Vegas 97, para medir forças com a experiente Jéssica 'Bate-Estaca'. Mas antes mesmo de encarar o importante confronto contra a compatriota dentro do octógono, que pode deixá-la ainda mais próxima do topo do peso-mosca (57 kg), a atleta mineira precisou lidar com um desafio ainda mais complicado na sua vida pessoal: o falecimento de sua irmã há cerca de quatro meses. E a fé foi o seu remédio.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Natália - sem esconder que ainda está bastante abalada pelos acontecimentos recentes envolvendo sua família - destacou o papel da religião no seu processo de luto pelo falecimento da irmã. De acordo com o relato da lutadora, sua crença foi fundamental para lidar com o momento delicado na sua vida e encontrar forças para voltar a treinar e, consequentemente, competir.

"Eu passei por um momento muito difícil recentemente. Tem quatro meses que eu perdi a minha irmã. É uma coisa que dói muito ainda. Foi de forma muito triste que eu perdi minha irmã. Mas a minha força, eu sempre falo, eu sempre estou falando de Jesus quando tenho a oportunidade. E não é uma coisa vazia que eu falo. Porque quando eu falo que Jesus é a minha força é porque Ele realmente é. Eu só estou aqui hoje porque Ele tem me ajudado, porque Ele tem me dado força para levantar da cama, batalhar pelo meu sonho. Porque esses dias não foram fáceis para mim. Não foram mesmo", contou a mineira, antes de continuar.