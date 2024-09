De olho em revanche pelo título, Durinho revela torcida para Belal seguir como campeão

"Quero que Belal continue campeão quando eu lutar pelo cinturão. Esse é meu objetivo e depois conseguir a revanche pelo título. Isso seria ótimo, então sou time Belal. Quero que ele continue vencendo e então, quando eu estiver lá, esse é o cara que estarei enfrentando. Gosto que Belal esteja sendo um bom campeão. Ele disse que quer enfrentar os principais concorrentes antes de pensar em subir e lutar contra outro campeão. Gosto disso. Ele está fazendo um ótimo trabalho agora, do jeito que fala. Acho que será um grande campeão", declarou o atleta.

Registro de 'Durinho' no MMA

Gilbert Burns, de 38 anos, é um dos principais lutadores brasileiros em atividade no MMA. No UFC desde 2014, 'Durinho' já atuou no peso-leve (70 kg), mas alcançou destaque no esporte ao integrar os meio-médios (77 kg) e se consolidou na elite da categoria. Atualmente, o veterano é o número seis no ranking da divisão e possui um cartel composto por 22 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Gunnar Nelson, Jorge Masvidal, Neil Magny, Olivier Aubin-Mercier, Stephen Thompson e Tyron Woodley.