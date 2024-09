Acusado de violência doméstica, ex-UFC é liberado da prisão após pagar fiança

Preso no último dia 16 de agosto, acusado de violência doméstica contra uma antiga namorada, o ex-lutador do UFC Casey Kenney foi solto mediante o pagamento de fiança. Antes de ser liberado da prisão, o atleta norte-americano foi ouvido por um juiz em uma audiência de acusação na Corte de Maricopa County, no Arizona (EUA), e se declarou inocente.

Para ser liberado da prisão, Kenney precisou desembolsar uma fiança no valor de 10 mil dólares (cerca de R$ 56 mil). Após se declarar inocente das acusações contra ele, o lutador terá que comparecer novamente no tribunal no dia 15 de outubro, para uma nova audiência antes do julgamento, que está marcado provisoriamente para acontecer no dia 25 de janeiro de 2025.

Para seguir em liberdade até a data do julgamento, o ex-atleta do UFC precisará cumprir algumas exigências feitas pelo juiz responsável pela sua soltura. Entre elas, Kenney não pode ter qualquer tipo de contato com a suposta vítima ou com os oficiais de polícia responsáveis pela sua prisão. O lutador também está proibido de ter sob sua posse drogas sem prescrição, álcool ou armas, além de outras obrigações.