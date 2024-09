Dana White critica brasileiro derrotado no Contender Series

Se Dana White elogiou Alex 'Poatan' e Djorden Ribeiro dos Santos na sua mais recente interação com a imprensa, o mesmo não aconteceu ao opinar sobre Igor Cavalcanti. Na última terça-feira (3), em Las Vegas (EUA), o brasileiro participou do 'Contender Series', mas, apesar de ser apontado pelas casas de apostas como favorito, acabou derrotado por Seok Hyun Ko. Como assistiu de perto o duelo, o presidente do UFC não poupou críticas ao atleta.

Na parte final do programa, Dana escancarou sua decepção com a performance de Igor no octógono. Ainda no início de sua carreira no MMA, o brasileiro se destacou na IFL por conta do seu estilo agressivo. Contudo, no 'Contender Series', 'Jacaré' não conseguiu definir a luta rapidamente, foi surpreendido pelo sul-coreano e acabou controlado, perdendo por decisão unânime. Inclusive, o cartola fez questão de repreender o atleta, já que, em seu entendimento, ele ficou tão frustrado com o jogo do oponente que sequer teve forças para tentar uma reviravolta.

"Igor era o favorito e se você olhar para o seu cartel, ele é o atual campeão dos meio-médios da IFL, tinha nove vitórias consecutivas, 100% de taxa de finalização no primeiro round, sete em menos de um minuto e 20 segundos. Ko tem ótimo movimento de cabeça, é um excelente contra-golpeador e era azarão. Acho que ele sugou o coração de Igor. Igor desistiu. Ele é o cara que geralmente destrói as pessoas rápido, mas Ko o fez desistir. Ele nem tentou vencer a luta no terceiro round. Quando você consegue o matchmaking certo e você vem para o UFC ou tenta entrar no UFC, você percebe, 'Quer saber? Talvez isso não seja para mim'. Acho que isso aconteceu com Igor", declarou Dana.