Rountree é suspenso por doping, mas disputa contra Poatan segue no UFC 307

Escalado como próximo desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Khalil Rountree Jr conheceu sua punição pela falha em um exame antidoping ocorrida em maio deste ano. Nesta quinta-feira (29), durante a reunião mensal da Comissão Atlética de Nevada, a entidade decidiu suspender o lutador americano por quatro meses e meio, além de multá-lo em 157 dólares (R$ 882,77 na cotação atual) pelos custos do processo. Apesar disso, a disputa de título contra Alex Poatan segue de pé.

Isso porque a suspensão aplicada pela Comissão Atlética de Nevada, fruto de um acordo com o lutador aprovado pelos membros do órgão regulador, terminará antes da data marcada para o combate entre Rountree e Poatan. Vale lembrar que a disputa está programada para liderar o card do UFC 307, que acontece no próximo dia 5 de outubro, em Salt Lake City (EUA).

Pena leve?

A pena, que pode ser considerada leve em comparação a outros casos de infrações semelhantes, pode ser explicada pelo fato do lutador americano ter relatado antecipadamente o problema, que teria ocorrido devido a um erro dos profissionais que trabalham na sua suplementação, e colaborado na investigação. O próprio UFC já havia punido Rountree com dois meses de suspensão anteriormente, também levando em consideração a 'boa vontade' do atleta em esclarecer os fatos.