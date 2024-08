José Aldo e Conor McGregor lideram lista de atletas do UFC mais testados em 2024

Rivais no passado, José Aldo e Conor McGregor agora aparecem juntos no topo da lista de atletas mais testados pelo programa antidoping do UFC em 2024. De acordo com a base de dados fornecida no site do próprio Ultimate, os veteranos já foram submetidos a dez testes - cada um - nesta temporada.

Desde o início deste ano, o programa antidoping do UFC passou a ser administrado pela 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD), com as coletas de amostras de responsabilidade da 'Drug Free Sport International'. Anteriormente, a 'USADA' era a parceira do Ultimate nesta empreitada de combate ao uso de substâncias ilícitas por parte dos atletas da companhia.

Depois de anunciar sua aposentadoria em 2022, José Aldo retornou ao principal evento de MMA do planeta em maio, no UFC Rio, com uma vitória contundente sobre Jonathan Martinez. No próximo dia 5 de outubro, o ex-campeão peso-pena (66 kg) voltará ao octógono para encarar Mario Bautista, no card da edição 307 do Ultimate.