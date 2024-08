Jon Jones faz pouco caso de Tom Aspinall em resposta à provocação

"Esse cara literalmente tem meu grande p*** preto na boca toda semana. Fico lisonjeado. Eu garanto absolutamente que ele não ganhará mais cinturões do que eu. Isso é realmente tudo o que importa no final do dia. Apareceram muitos campeões, mas ninguém é como eu. Durmo bem à noite", escreveu o lutador.

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 35 anos, é integrante do 'Hall da Fama' do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 27 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta' e Vitor Belfort.

