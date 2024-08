Filho de Anderson Silva dá tapa na cara de rival durante encarada pré-luta de boxe

A coletiva de imprensa anterior ao evento 'MF & DAZN: X Series 17', realizada nesta quinta-feira (29), terminou mal. Tudo porque Gabriel Silva, filho de Anderson Silva, resolveu antecipar a luta de boxe contra Anthony Taylor, dando um tapa na cara do rival durante a encarada entre os dois. Os rivais vão se enfrentar no ringue neste sábado (31), na Irlanda.

Vale pontuar que os atletas vêm se estranhando há meses, intensificando a rivalidade. Não à toa, a luta entre Gabriel e Taylor é aguardada por parte dos fãs e é uma das maiores da história da 'Misfits Boxing'. Inclusive, na coletiva de imprensa, o americano prometeu ir atrás de Kalyl, irmão de Gabriel, e de Anderson, seja no boxe ou no MMA, caso vença a luta no sábado. A partir daí, o tempo fechou na encarada.

Frente a frente, Taylor agarrou o braço do brasileiro, o provocou e riu. Por sua vez, Gabriel respondeu na mesma moeda e levantou o dedo, o colocando próximo do rosto do americano. Imediatamente após Anthony reagir, o filho de Anderson Silva desferiu um tapa no rosto do desafeto. Irritado, o campeão dos meio-pesados da companhia partiu para cima de Silva, sendo contido por três seguranças.