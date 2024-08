Dana White ironiza descuido de Merab Dvalishvili ao remover pontos do supercílio

Ao que tudo indica, Dana White não está nada satisfeito com o comportamento recente de Merab Dvalishvili. Depois de criticar o próximo desafiante ao título peso-galo (61 kg) do UFC por ter exposto nas redes sociais um corte sofrido por ele durante seu camp de preparação para a disputa contra Sean O'Malley, o presidente da organização ironizou a forma como o georgiano escolheu para remover os pontos do supercílio machucado.

Novamente através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Merab compartilhou um vídeo no qual remove os pontos dados no corte sofrido por ele com uma tesoura inapropriada para tal função. Ao ser questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa pós-Contender Series, na terça-feira (27), Dana se mostrou visivelmente frustrado e cansado das atitudes impensadas do lutador georgiano.

"Ele não é incrível? Eu acho que ele está apenas de sacanagem comigo agora, para ser honesto com vocês. Faça o que você quiser. Vocês viram a tesoura com a qual ele tirou os pontos? (As propícias) São minúsculas e elas têm aquela coisa para você não se cortar. Esse cara pegou uma p*** de uma tesoura de jardinagem que ele estava usando para aparar os arbustos. Tanto faz, bom para ele", comentou Dana White.