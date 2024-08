Campeão do UFC, Ilia Topuria cita Diego Lopes como forte candidato ao 'title shot'

Campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Ilia Topuria fará sua primeira defesa de título no dia 26 de outubro, contra Max Holloway, na luta principal da edição de número 308. Mesmo assim, o georgiano radicado na Espanha fica atento a potenciais desafiantes, como é o caso do brasileiro Diego Lopes.

Com uma sequência de quatro vitórias seguidas, Diego ocupa a 12ª colocação no ranking peso-pena do Ultimate e pode se aproximar de vez do topo da categoria em caso de triunfo sobre o ex-desafiante ao título Brian Ortega, no UFC 306, em setembro. Atento à ascensão meteórica do amazonense, Topuria já o coloca como um possível adversário pelo cinturão até 66 kg.

"Brian Ortega e Diego Lopes (é a provável eliminatória pelo title shot). Eu amo a atitude que o Diego Lopes traz. Ele é sempre respeitoso comigo, gosto da atitude que ele tem comigo. Se ele vencer, talvez seja o próximo na fila", comentou Topuria, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.