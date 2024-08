Whittaker aconselha Poatan a evitar luta contra Dricus du Plessis nos médios do UFC

Uma nova rivalidade entre campeões já está abalando o UFC. Depois que Dricus du Plessis finalizou Israel Adesanya em agosto, na Austrália, Alex Pereira surpreendeu ao expressar o interesse em voltar ao peso-médio (84 kg) para enfrentá-lo. Contudo, Robert Whittaker, antigo detentor do título da categoria e um dos principais nomes dela, fez um alerta ao brasileiro.

Vale pontuar que, após sua vitória, o sul-africano abraçou o desafio feito por 'Poatan' e provocou. Dricus afirmou que o brasileiro não seria capaz de pará-lo no octógono e questionou a resistência do queixo do mesmo. Sendo assim, Whittaker, ao comentar sobre a hipotética superluta entre campeões do UFC ao canal do 'YouTube' 'Submission Radio', a classificou como 'ruim' para o líder dos meio-pesados (93 kg).

Portanto, o atleta aconselha 'Poatan' a esquecer a ideia de voltar aos médios, pois este deve sofrer com o corte de peso. E o posicionamento de Whittaker é válido, uma vez que foi surpreendido por Dricus quando era favorito e acabou nocauteado. De acordo com 'The Reaper', o sul-africano, apesar do estilo de luta diferente, é um dos atletas mais fortes e poderosos, podendo nocautear qualquer um, até Alex com 84 kg.