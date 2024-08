Prochazka expressa interesse em luta contra campeão Du Plessis nos médios

"Vou esclarecer um pouco as coisas lá e ficar com o cinturão. Mas me sinto bem e forte nos meio-pesados, embora os caras sejam um pouco mais pesados. Quase todos eles. Então, devo dizer que não tenho problemas físicos, de força ou de qualquer coisa para eliminá-los. Mas certamente seria um desafio disputar o cinturão dos médios e depois subir. Vou deixar fluir e ver como isso se desenrola", declarou o atleta em seu canal oficial no 'YouTube'.

Registro de Prochazka no MMA

Jiri Prochazka, de 31 anos, é um dos meio-pesados mais perigosos do MMA. O tcheco iniciou sua trajetória no esporte em 2012, estreou no UFC em 2020 e se tornou campeão da categoria em 2022. Na modalidade, 'Denisa' construiu um cartel composto por 30 vitórias, sendo 29 pela via rápida (26 por nocaute e três por finalização), cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Bruno Cappelozza, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Muhammed 'King Mo' Lawal, Vadim Nemkov e Volkan Oezdemir.