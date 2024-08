Lutador brasileiro demitido do UFC após morder rival assina com evento europeu

Status de promessa mantido?

Apesar do polêmico episódio que culminou na sua demissão do UFC, Igor Severino ainda pode ser considerado uma das grandes promessas do MMA nacional para o futuro. Isso porque, com apenas 21 anos, o ex-campeão do 'Jungle Fight' possui um cartel de oito vitórias - todas pela via rápida - e apenas uma derrota, justamente o revés por desqualificação na sua estreia pelo Ultimate.

?? NEW SIGNING ??

We are delighted to announce the addition of Igor Severino (8-1) ?? to the OKTAGON MMA roster.

The former Jungle Fight champion and UFC veteran has a 100% finishing rate and is a top, young talent.

Who would you like to see him make his debut against? pic.twitter.com/27HoAoFTBp