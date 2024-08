Caio Borralho prevê vitória de Strickland sobre Du Plessis em provável revanche pelo título

Ascenção rumo ao topo

Aos 31 anos de idade, Caio Borralho desponta como a principal aposta do Brasil no peso-médio do UFC atualmente. Invicto na organização, pela qual estreou em abril de 2022, o lutador maranhense venceu as sete lutas que disputou. Com o triunfo mais recente, sobre o ex-desafiante ao título Jared Cannonier, 'The Natural' deve se aproximar ainda mais do topo do ranking da categoria e passa a sonhar com um 'title shot'.