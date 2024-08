Alex Poatan admite surpresa, mas defende realização de luta contra Khalil Rountree no UFC

Quando Dana White anunciou a luta entre Alex Pereira e Khalil Rountree, parte da comunidade do MMA ficou surpresa. Inclusive, o próprio campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC também confessou que não esperava ter o americano como adversário no dia 5 de outubro, em Utah (EUA).

Em seu canal oficial no 'YouTube', 'Poatan' revelou que esperava medir forças com Magomed Ankalaev, mas defendeu a realização da surpreendente luta contra Rountree, apesar das críticas. A polêmica sobre o duelo se dá porque parte da comunidade do MMA aponta o russo, número dois no ranking dos meio-pesados, como o atleta em melhor posição para desafiar o campeão.

Já o americano é o número oito da categoria e é especialista em trocação. Portanto, parte da comunidade do MMA sinaliza que 'Poatan', que tem status de estrela, vem sendo 'protegido' pelo UFC, recebendo lutas acessíveis. Mas, de acordo com o brasileiro, o embate contra Khalil não é injusto e tem tudo para agradar os fãs, uma vez que este é um atleta empolgante e possui cinco vitórias seguidas.