UFC encaminha Antonio Trócoli vs Tresean Gore para início de novembro, em Las Vegas

Depois de estrear no Ultimate em junho desta temporada com um revés sofrido para Sharabutdin Magomedov, Antonio Trócoli terá uma nova oportunidade de buscar a primeira vitória na companhia. Isso porque o UFC encaminhou um combate entre o brasileiro e o americano Tresean Gore para o dia 9 de novembro, no 'Apex', em Las Vegas (EUA). O duelo entre os pesos-médios (84 kg) foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à situação.

Ao contrário de Trócoli, Gore vem de vitória no Ultimate. Por outro lado, o americano não compete há quase dois anos - sua última aparição da carreira foi apenas em outubro de 2022. Em questão de experiência e cartel no MMA, a vantagem também é do brasileiro. Enquanto Tresean soma um histórico de quatro triunfos e duas derrotas como profissional, 'Malvado', como é conhecido, detém um currículo de 12 vitórias, quatro reveses e um 'no contest' (sem resultado).

Novela para lutar no UFC

Aos 33 anos, Antonio Trócoli viveu uma verdadeira novela para, enfim, estrear no UFC. Surpreendentemente, o brasileiro assinou com a empresa ainda em 2019, quando se destacou no programa 'Contender Series'. À época, porém, 'Malvado' acabou dispensado pelo Ultimate após se envolver em um caso de doping. Anos depois, o peso-médio ganhou uma segunda chance e faria seu debute em maio desta temporada - mas uma lesão às vésperas do confronto adiou seus planos.