Preguiça questiona critério de pontuação em duelo com Gordon Ryan: "Ninguém entendeu"

No último sábado (17), Felipe Pena e Gordon Ryan protagonizaram o quarto capítulo de uma grande rivalidade com uma superluta na edição de 2024 do ADCC. E o duelo, como não poderia deixar de ser, foi bastante equilibrado, sendo decidido na prorrogação a favor de 'King'. O critério de pontuação que rendeu o triunfo ao americano, entretanto, foi bastante questionado pelos fãs de grappling, assim como por seu rival, 'Preguiça', em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight após o evento.

Depois de 20 minutos de investidas sem sucesso de ambas as partes no tempo regulamentar, a disputa foi para a prorrogação, onde ocorreu um movimento polêmico. Felipe derrubou Gordon, e quando o americano se levantou rapidamente para evitar ceder pontos, o brasileiro pulou para suas costas. No entanto, devido à condição escorregadia de ambos, o movimento não foi bem-sucedido, e Preguiça acabou com as costas no chão, o que garantiu a Gordon, na visão da arbitragem, os dois pontos necessários para vencer a luta e conquistar a vitória na superluta do ADCC.

Apesar de não ter efetuado a queda, Gordon terminou a luta por cima, uma situação prevista nas regras do evento que assegurou sua vitória. Insatisfeito com o desfecho do combate, o brasileiro chegou a compartilhar o momento-chave da luta em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), questionando o mérito de Ryan. Com a rivalidade entre os dois empatada em 2 a 2, Preguiça abre as portas para uma eventual quinta luta.