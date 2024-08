Ex-campeão do UFC detona Jake Paul por luta com Mike Tyson: "Vergonha para o mundo"

A luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, programada para o dia 15 de novembro, gira em torno de inúmeras críticas e pedidos de cancelamento por conta da significativa diferença de idade entre os competidores. Mas dentre todos os atletas e personalidades que já abordaram o assunto, Michael Bisping parece o mais enfático em seu parecer. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC, o inglês não mediu palavras e detonou o youtuber por aceitar e seguir em frente na ideia de medir forças no ringue contra o veterano - mais de 30 anos mais velho.

Através de seu próprio canal no Youtube, Bisping fez uma espécie de 'análise e reação' à coletiva de imprensa do evento realizada no último domingo (18), em Nova York (EUA). Durante a cerimônia, Jake e Mike chegaram, inclusive, a trocar empurrões durante uma encarada. Na visão do ex-campeão do UFC, o influencer não pode se considerar um lutador profissional pois, no duelo com Tyson, não será realmente desafiado no âmbito desportivo, no seu ponto de vista.

"Jake, detesto ter que apontar o óbvio, mas isso faz você parecer patético. Você acabou de admitir que vai lutar contra um velho, que é uma lenda, é claro, mas não é mais aquele cara. É bom ver que ele finalmente está sendo vaiado e recebendo o tipo de resposta que merece. Você é uma piada, uma vergonha para o mundo do combate, um impostor. Você é um aspirante, uma farsa. Desafie-se, seu homem patético. Lutar é sobre desafiar a si mesmo. Não me venha com essa besteira de lutador. É isso que me irrita. O cara tem quase 60 anos, é quase um pensionista. Mike Tyson era um indivíduo assustador. Enfrentá-lo em seu auge, Jesus Cristo. Esse cara era um assassino. Era. Novamente, essa é a palavra-chave", criticou Bisping.