Dan Hooker 'pega elevador' e chega ao top 5 dos leves; Dricus avança no ranking peso-por-peso

Como já é de praxe, o Ultimate atualizou seus rankings oficiais nesta terça-feira (20), após avaliar os resultados do UFC 305, do último sábado (17). E após a realização do evento numerado com sede em Perth (AUS), os principais agraciados nas novas listagens da companhia foram Dan Hooker e Dricus du Plessis, que brilharam no card principal do show e ganharam posições no ranking dos pesos-leves (70 kg) e na lista peso-por-peso, respectivamente.

Anteriormente na 11ª posição da categoria até 70 kg, Hooker pegou o elevador e, com o triunfo sobre Mateusz Gamrot, subiu seis degraus e agora figura na quinta colocação. Seu adversário, por sua vez, perdeu justamente o posto de quinto colocado e, de quebra, com a derrota por decisão dividida, caiu no ranking. Agora, o polonês é o oitavo colocado da divisão.

Já Dricus aparentemente agora é visto pelos especialistas como um campeão consolidado após finalizar Israel Adesanya na luta principal do UFC 305. Afinal, logo após sua primeira defesa de cinturão bem-sucedida, o atleta sul-africano subiu cinco degraus na listagem peso-por-peso e agora figura na sexta colocação. 'Izzy', por sua vez, caiu da 13ª para a 15ª colocação no ranking que independe de categoria de peso.