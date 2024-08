Adesanya exalta Du Plessis e o reconhece como campeão da África no UFC

Israel Adesanya bem que tentou conquistar o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC pela terceira vez, mas não teve sucesso. No último sábado (17), na Austrália, o nigeriano foi surpreendido pelo campeão Dricus du Plessis e acabou finalizado no quarto round. Mas, apesar do duro resultado, o veterano mostrou fairplay.

Vale destacar que Adesanya nunca havia sido finalizado, nem perdido duas lutas seguidas na carreira. Portanto, na coletiva de imprensa pós-UFC 305, o nigeriano exaltou Du Plessis e reconheceu seu valor como lutador. Sendo assim, o veterano colocou um ponto final na rivalidade entre eles.

No passado, Dricus afirmou que seria o primeiro campeão verdadeiramente africano do UFC, uma vez que Adesanya, Francis Ngannou e Kamaru Usman saíram de seus respectivos países em busca de melhores oportunidades. Irritado, o nigeriano prometeu castigar 'Stillknocks' por seu posicionamento. Agora, derrotado, o atleta classificou o algoz como um verdadeiro campeão da África no UFC.