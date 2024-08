Alex Poatan sugere volta ao peso-médio após vitória de Du Plessis no UFC 305

Compromisso marcado no meio-pesado

Antes de definir uma possível volta ao peso-médio, no entanto, Alex Poatan terá mais um compromisso como soberano da divisão meio-pesado pela frente. No próximo dia 5 de outubro, o campeão colocará seu cinturão até 93 kg em jogo contra Khalil Rountree Jr, na luta principal do UFC 307, que será sediado em Salt Lake City, em Utah (EUA).

