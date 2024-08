Surpreendente! Jake Paul muda o tom e elogia o desafeto Dana White

Depois de passar os últimos anos trocando farpas com Dana White, a quem se referia como "inimigo", Jake Paul resolveu mudar o tom ao falar sobre o mandatário do UFC. Em recente participação no podcast 'Full Send', o youtuber - de forma surpreendente - teceu elogios ao dirigente e à organização de MMA a qual preside.

De acordo com o youtuber que virou boxeador, sua rixa com Dana White se limita à discordância sobre um assunto específico: o pagamento dos lutadores do UFC. Vale lembrar que Jake Paul é um ferrenho crítico dos salários pagos pelo Ultimate aos seus atletas e, inclusive, já expressou seu desejo de lançar - com a ajuda do brasileiro Anderson Silva - uma espécie de sindicato dos lutadores de MMA, que teria como objetivo lutar pelos direitos dos associados.

"É aí onde eu aplaudo o UFC e o que eles fizeram para o MMA como esporte. A promoção deles, produção, toda a m*** deles é incrível. Tipo, as pessoas pensam que eu odeio o UFC. Eu não odeio. Eu também tenho muito respeito por (Dana) - o discurso dele na CNR (Convenção Nacional Republicana) foi incrível. Nós concordamos em muitas coisas e eu acho que ele tem um grande lado dele. Tenho certeza que seríamos amigos nessa vida, talvez em uma vida diferente. Eu só quero que os lutadores sejam pagos mais, é isso. 12 mil dólares para lutar? Mesmo se eles lutassem quatro vezes por ano, isso não é o suficiente para sustentar a família deles", ponderou Paul.