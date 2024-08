Parceira de treino de Norma, Rondinha promete reencontro diferente com rival em estreia no UFC

"Esses 11 meses não foram desperdiçados. Fiquei treinando e, dessa vez, será uma Rondinha completamente diferente. Será uma guerra. A Talita vai ter que aguentar três rounds comigo de novo. Acho que o perigo da Talita é o jiu-jitsu. Fiz um trabalho muito bom para ela não chegar nessa parte. Antes dela entrar no jiu-jitsu, terá que aguentar umas porradas. Estou defendendo muito bem as quedas e será muito difícil dela me derrubar. Nos dois rounds que ela ganhou, não teve uma finalização para pegar, consegui fazer um jiu-jitsu bem defensivo. Dessa vez, não vai rolar esse jiu-jitsu. Vou pegar antes. Tenho certeza que ela vai sentir minha mão", declarou Rondinha.

Reforço de peso

Mesmo tendo o jiu-jitsu como ponto forte, a confiança de 'Rondinha' em resolver a revanche em pé se dá muito por conta da amiga Norma Dumont. Por treinar constantemente com a especialista em trocação, Stephanie afirmou que seu nível na luta em pé melhorou a ponto de definir lutas. Não à toa, a atleta indica que Talita é a adversária ideal para mostrar tal evolução na área.

"Estou treinando muito mais feliz. O camp foi muito bom, estou com uma equipe sensacional, tive bastante evolução para essa luta. Tem bastante tempo que estamos treinando juntas. A Norminha tem me ajudado bastante, tem passado várias malandragens, várias coisas para essa luta. A Norma tem a mão muito dura. Vou trazer um pouco de Norma Dumont para o octógono", concluiu a lutadora.

Registro de 'Rondinha' no MMA

Stephanie Luciano, de 24 anos, é uma promessa do MMA. A brasileira iniciou sua trajetória no esporte em 2019 e construiu um cartel composto por cinco vitórias, um empate e uma derrota. Antes de participar do programa 'Contender Series', a atleta se destacou no 'Jungle Fight'.