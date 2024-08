Karol Rosa minimiza saída da 'PRVT' e revela planos de inaugurar nova equipe feminina

Versão mais inteligente

Em dezembro de 2023, Karol protagonizou uma verdadeira batalha sangrenta contra Irene Aldana, no UFC 296. Apesar da boa performance, a brasileira acabou derrotada pela mexicana na decisão dos juízes. Oito meses após o fatídico confronto, a atleta do Espírito Santo indica que passou por uma grande evolução, sobretudo na luta agarrada, e planeja apresentar uma versão mais inteligente dentro do octógono mais famoso do mundo neste sábado, contra Pannie Kianzad.

"Para essa luta eu melhorei um pouco mais, aperfeiçoei algumas coisas do meu jogo, tanto a parte em pé, quanto a parte de chão. Estou mais inteligente agora, o teste que queria fazer, já fiz. Então nessa próxima luta, vai ser uma Karol mais inteligente. Após a luta com a Irene, tive uma fratura na face, saí bastante machucada, aí me deram seis meses de recuperação. E nesse tempo fui treinando, aperfeiçoando o jogo. E quando surgiu a luta com a Pannie, estudei ela. Ao longo desses oito meses parada, eu me recuperei e aperfeiçoei, então foi bom. Aperfeiçoei muito minha parte de chão, quero colocar um pouco em prática. Quem sabe não vem uma finalização? Vou deixar no ar (risos)", destacou Rosa.

Além de Karol, o UFC Vegas 95 contará com a participação de outros três membros do 'Esquadrão Brasileiro'. No card preliminar, um duelo 100% verde-amarelo: Stephanie Rondinha e Talita Alencar medem forças no peso-palha (52 kg). Já entre os pesos-pesados, Jhonata Diniz enfrenta o americano Karl Williams. O 'main event' da noite coloca frente a frente o polonês Marcin Tybura e o atleta da Moldávia, Serghei Spivac.