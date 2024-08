Jhonata Diniz minimiza status de 'zebra' e promete frustrar rival no UFC Vegas 95

"Imaginei que ele seria favorito, porque é um cara com um pouco mais de experiência, tem uma efetividade muito forte no que faz. Isso não me abala. Sei que tenho que fazer meu trabalho e sair com a vitória. O desafio que ele traz para mim é mais uma briga interna do que qualquer coisa. Tenho que ter muita calma e paciência para não entrar de qualquer jeito. Sei que no primeiro vacilo que eu der, ele vai conseguir me derrubar, porque é a especialidade dele. Ele é muito bom no que faz, mas bolamos um esquema bom para defender as quedas", declarou o lutador.

Conforto na adversidade

Em sua estreia no UFC, Jhonata foi derrubado por Austen Lane e sofreu no primeiro round, mas, quando conseguiu entendê-lo no segundo assalto, se defendeu e o nocauteou. Agora, o brasileiro sinaliza que, por Williams ser wrestler, não será surpreendido no octógono.

É bem verdade que, mesmo evoluindo defensivamente na arte marcial, o atleta admite que será difícil impedir todas as tentativas de queda do americano. Mas, caso fique de costas para o chão, Jhonata não se mostra preocupado. O brasileiro garante estar apto para se levantar e castigar Williams na trocação.

"Se acontecer da luta ir para o chão, estarei preparado para voltar em pé e colocar meu jogo em prática. Hoje, acabo ficando mais confortável para jogar por baixo. Estarei tranquilo na hora que ele me derrubar. Vou trabalhar da melhor maneira possível para conseguir me levantar. Na primeira luta, eu não esperava. Diferente dessa, que sei que ele vai querer me derrubar na primeira oportunidade. Já vou entrar ligado, esperando ele entrar em queda para fazer a melhor defesa. Estava conversando com meus treinadores e meu adversário tem duas opções: ou é nocauteado e sai rápido da luta ou vou machucá-lo por 15 minutos", concluiu Jhonata.

Registro de Jhonata no MMA

Jhonata Diniz, de 33 anos, é um veterano dos esportes de combate, mas ainda é um novato no MMA. O brasileiro iniciou sua aventura na modalidade em 2022, estreou no UFC em 2024 e utilizou toda sua experiência no kickboxing para vencer as sete lutas que disputou. Tanto que o atleta nocauteou todos os adversários.