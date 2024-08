Jafel Filho lamenta cancelamento de luta no UFC e deseja melhoras para Puro Osso

Jafel Filho recebeu uma notícia nada agradável. O brasileiro enfrentaria o compatriota Allan Nascimento neste sábado (10), no UFC Vegas 95, mas a luta caiu faltando poucos dias para a realização do evento. Como a companhia não encontrou um substituto para 'Puro Osso', o atleta também foi retirado do show. De todo modo, o integrante da 'Nova União', mesmo chateado com a situação, esbanjou fairplay.

De acordo com o UFC, Allan apresentou problemas de saúde durante a semana da luta e, assim, foi impedido de competir. Ao tomar conhecimento do cenário, Jafel, em sua conta oficial no 'Instagram', lamentou o cancelamento do importante combate válido pelo peso-mosca (57 kg). Vivendo grande fase no octógono, o atleta estava confiante de que poderia emplacar a terceira vitória seguida.

Mas se engana quem pensa que Jafel, apesar da situação, está irritado com 'Puro Osso'. Pelo contrário, o atleta, mesmo vendo uma potencial chance de integrar o top-15 do peso-mosca do UFC escapar, fez questão de expressar sua preocupação com o compatriota e lhe desejar melhoras. Como o duelo era um dos mais aguardados do evento, o lutador se antecipou e propôs remarcá-lo quando Allan estiver 100%.