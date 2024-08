Embalado, Brunno Hulk enfrenta Abus Magomedov no UFC 308

Embalado por duas vitórias por nocaute ainda no primeiro round dentro do Ultimate, Brunno Ferreira já sabe quando voltará a competir no octógono mais famoso do mundo. Escalado para o UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), 'Hulk', como é conhecido, mede forças contra Abus Magomedov. O confronto, válido pelo peso-médio (84 kg) está programado para o dia 26 de outubro.

A informação foi dada em primeira mão pelo canal 'Laerte Viana na Área' e confirmada pelo próprio lutador através de suas redes sociais, assim como pelo site oficial do Ultimate (clique aqui). Dono de um grande poder de nocaute, Hulk terá a chance de se testar contra um adversário que recentemente competiu contra integrantes da elite da categoria, como Sean Strickland e Caio Borralho.

"Reativando a máquina a todo vapor porque dia 26 de outubro estaremos prontos para a guerra. Vamos pra cima com tudo. Obrigado professor Márcio Faraco por estarmos trabalhando ainda mais na melhora do meu desempenho e da minha respiração, vamos subir o nível e chegar com o gás a milhão no próximo combate", destacou o peso-médio curitibano.