Cris Cyborg revela 'inspiração' em lenda das Olimpíadas para ampliar legado no MMA

Demorou, mas o duelo entre Cris 'Cyborg' e Larissa Pacheco finalmente saiu do papel. Na última quarta-feira (7), a PFL anunciou que as brasileiras vão se enfrentar no dia 19 de outubro, ainda sem local definido. E, empolgada, a campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator, através de suas redes sociais, revela que Mijaín López é uma fonte de inspiração para sair vitoriosa da superluta e ampliar seu legado no MMA.

Na última terça-feira (6), o cubano, de 41 anos, brilhou nas Olimpíadas de Paris ao vencer a final do peso-pesado (130 kg) no wrestling, se tornando o primeiro atleta da história a conquistar cinco medalhas de ouro em edições consecutivas dos Jogos em esportes individuais. Portanto, 'Cyborg' compartilhou um vídeo destacando o feito de López, dando a entender que pode fazer o mesmo no MMA.

Assim como Mijaín, apontado como o maior wrestler de todos os tempos, a brasileira também é classificada por muitos como a melhor lutadora da história do MMA e, apesar da idade avançada para competir nos esportes de combate, segue performando em alto nível. Tanto que, aos 39 anos, Cris busca conquistar o quinto cinturão de uma grande liga. A atleta possui títulos do Bellator, Invicta, Strikeforce e UFC.