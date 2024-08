Campeão dos galos, O'Malley menciona Deiveson como possível adversário no UFC

Uma das estrelas do UFC, Sean O'Malley parece estar com fome de luta. Em setembro, em Las Vegas (EUA), o americano, campeão do peso-galo (66 kg), coloca o título em jogo contra Merab Dvalishvili, dá sua vitória como certa e vai além. Tanto que 'Sugar' já lista possíveis adversários para a sequência e um brasileiro aparece como opção.

Em seu canal oficial no 'YouTube', O'Malley mencionou Deiveson Figueiredo como um potencial rival, caso passe pelo georgiano. E o fato do americano estar de olho no veterano não surpreende. Vale destacar que o brasileiro é ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, está invicto no peso-galo, com três vitórias, e se encontra na quinta posição no ranking da categoria.

Além disso, Deiveson, após superar Marlon Vera, no último sábado (10), reforçou seu desafio para O'Malley. É bem verdade que o americano também observa atentamente outros três grandes nomes do MMA, escancarando seu desejo de subir para o peso-pena (66 kg) para realizar uma superluta de campeões. De todo modo, 'Sugar' reconhece o valor do brasileiro.