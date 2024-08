PFL anuncia disputa entre Francis Ngannou e Renan Problema para outubro

Com um contrato que o permitia explorar oportunidades em outras modalidades, Ngannou se aventurou no boxe contra dois grandes campeões da nobre arte antes de pisar no cage da PFL: Tyson Fury e Anthony Joshua, sendo derrotado em ambas as lutas. Agora, o gigante africano volta ao MMA, onde não atua desde janeiro de 2022.

Chance de ouro para o brasileiro

Por sua vez, Renan Problema ganha uma chance de ouro para mudar de patamar em sua carreira. Campeão do GP peso-pesado da PFL em 2023, o brasileiro vem de vitória por nocaute sobre Ryan Bader, no duelo entre campeões contra o Bellator, em fevereiro deste ano, triunfo que o credenciou para 'recepcionar' Francis Ngannou na liga. E um resultado positivo diante do camaronês o coloca em outro nível no MMA.

? BREAKING ?

HE'S BACK!

?The Return of @francis_ngannou

4??????????

2?????? ????? ????? ?? ??? ????

1?Gigantic night of MMA

and it all goes down on October 19th #PFLSuperFights pic.twitter.com/mDHCFd6PBp