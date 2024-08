Jean Silva revela desentendimento com Diego Lopes e abre as portas para possível luta no UFC

Com seu estilo agressivo, Jean Silva chegou com tudo ao UFC e, em sua última luta, realizada em julho, no Colorado (EUA), castigou Drew Dober, nocauteando no peso-leve (70 kg). De todo modo, fora do octógono, o brasileiro garante ser cordial e, justamente por isso, estranhou o comportamento do compatriota Diego Lopes, também sensação da companhia.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Olhar da Luta', Jean contou que Diego simplesmente o ignorou ao encontrá-lo em um evento. Para piorar, de acordo com o atleta da equipe 'Fighting Nerds', o especialista em jiu-jitsu o reconheceu e cumprimentou todos os integrantes do grupo, menos ele.

Visivelmente surpreso com a postura de Lopes, 'Lord' escancarou sua insatisfação e, em resposta, fez questão de cumprimentá-lo. Ao relatar o ocorrido, Jean não escondeu que, a partir de agora, Diego ganhou um novo rival no UFC.