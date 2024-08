Promessa do UFC explica desafio a Nick Diaz: "Para me tornar popular"

Uma das grandes promessas do peso-médio (84 kg) do Ultimate, Sharabutdin Magomedov já tem um plano para subir de patamar e se tornar uma grande estrela da companhia. Depois de conquistar sua terceira vitória seguida na entidade, ao superar Michal Oleksiejczuk no UFC Abu Dhabi, no último sábado (3), 'Shara Bullet' - como o russo é conhecido - expressou o desejo de enfrentar um dos lutadores mais populares da entidade.

Ainda no octógono, logo após o anúncio de sua vitória, Shara Magomedov desafiou o veterano Nick Diaz para um duelo no UFC. Na coletiva de imprensa, o promissor lutador russo explicou a motivação por trás do seu interesse: aproveitar o grande número de fãs do veterano para aumentar sua popularidade.

"Eu ficaria honrado em lutar com alguém como ele. Quero mostrar que se eu vencer um grande nome assim, é isso que eu preciso para voar, para me tornar super popular. Então, essa é a última coisa que eu preciso, apenas alguém com um grande nome como ele. Acho que vai me ajudar a me tornar uma grande superestrela", explicou Shara.