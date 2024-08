Conor McGregor critica Donald Trump por eleger Khabib como seu lutador favorito do UFC

"Eu estava errado. Ele vale algumas centenas de milhões. Não é multibilionário. Eu pensei que 'SOMENTE OS ESTADOS UNIDOS' seria a mentalidade aqui e o que eu gostaria de ver do meu presidente, pessoalmente. Escolher um lutador aposentado do Daguestão, na Rússia, que tem apenas três lutas principais em seu nome sobre todos os lutadores americanos que o apoiaram é uma decisão chocante. Ele foi pego no flagra. Isso não passará despercebido pelo plantel. A corrida presidencial está muito acirrada, ainda mais agora", escreveu o atleta.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Uma publicação compartilhada por HOME OF FIGHT (@homeoffight)